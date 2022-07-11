İzmir hava durumu 11 Temmuz Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış var mı? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji bugüne ait hava durumunu paylaştı. İşte 11 Temmuz Pazartesi hava durumu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.