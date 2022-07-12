İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz Salı hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı illeri ve Artvin ile Tokat'ın kuzey, Amasya'nın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı