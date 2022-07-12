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Haberler Yaşam İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz Salı hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 12 Temmuz Salı hava durumu...

12.07.2022, 08:40

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 12 Temmuz Salı hava durumu...

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz Salı hava durumu...

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz Salı hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz Salı hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il merkezi ve güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz Salı hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı illeri ve Artvin ile Tokat'ın kuzey, Amasya'nın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz Salı hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

VAN °C, 28°C

Az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz Salı hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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