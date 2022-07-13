Günlük burç yorumları - 13 Temmuz Çarşamba

KOÇ: Sizi anlamak zor. Bu özelliğinizden gizli bir zevk duyuyorsunuz. Duygusal sorun yaşamamak adına aldığınız önlem işe yarıyor. Lüzumsuz ve gereksiz insanları uzaklaştırıyorsunuz.
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 13 Temmuz Çarşamba günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 13 Temmuz günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: Sizi anlamak zor. Bu özelliğinizden gizli bir zevk duyuyorsunuz. Duygusal sorun yaşamamak adına aldığınız önlem işe yarıyor. Lüzumsuz ve gereksiz insanları uzaklaştırıyorsunuz.
BOĞA: Günlük attığınız adımlar, kendi gizli sessizliğinde bir sonraki günün sağlam şartlarını hazırlarken, herkes sizin hata yapmanızı bekliyor. Bazen sinirli ve asabisiniz. Biraz eğlenin.
İKİZLER: Baskıcı çalışma ortamından sizin kadar nefret eden yoktur. Sinirlenince hisleriniz tavırlarınıza yansıyor ve arkadaşlarınız size yaklaşmıyor. Bugün benzer bir durum içindesiniz.
YENGEÇ: Bazen sevginizi göstermekte cimrisiniz. Bunun aksine, ona karşı olmadık zamanlarda kıskanç ve izleyici bir tavırdasınız. Zaman içinde aranıza ilgisizlik ve soğukluk girebilir.
ASLAN: Yeni bir projeye atılmanın stresi var. Kendinizle içsel savaş yaşamanın yorgunluğunu taşıyorsunuz. Sakin olmalı ve kendinize zaman tanımalısınız. Her şey lehinize gelişecek.
BAŞAK: Kafanızda hep uğraştığınız işin dışında, henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var.
Bulunduğunuz çalışmalar, yeteneklerinizi ortaya çıkarmanızı sağlıyor.
TERAZİ: Duygusal sayılmazsınız. Size göre düşünceler, pratik sonuçlarıyla değerlendirilmelidir. Zevkleriniz mantığınıza dayanır. Sevdiğiniz kişi sizinle aynı fikirde değil ve ilgi bekliyor.
AKREP: Yakıcı duygularınızın önüne geçemiyorsunuz. Patlamaya hazır bomba gibisiniz. Bunun sağlığınızı etkilediğini hastalandığınız zaman anlayacaksınız. Öfkeyle yaşamanın faydası yok.
YAY: Bir arkadaşınızın sorununa çözüm geliştirmeniz onu sevindirecek. Özel sorunlarınızda sorumluluktan kaçınırken, kendinizi ispat etmeniz gereken konularda geri planda kalmayın.
OĞLAK: Kararlarınızı yalnız veriyorsunuz. Coşkunun eksilmesi gerilim yaratıyor. Bugün, onunla ilgili yaşayacağınız durgunluk aşkınızın geleceği için kafanızda soru işaretleri oluşturacak.
KOVA: Aşkla işi karıştırmayan biri olduğunuzu söyleseniz de, işinizde sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisi üzerinizde olduğu için çevreden tepki gelebilir.
BALIK: Her konuda özverili çalışmanız, kendinizi unutmanıza sebep oluyor. Keyfiniz kaçtığı zaman paniğe kapılıyor ve gereksiz evhamlara kapılıyorsunuz. Aslında dinlenmeye ihtiyacınız var.