Kazalar ‘geliyorum’ dedi

TUNCELİ'DE Kurban Bayramı tatili için gittikleri Karadeniz turundan dönenlerin içerisinde olduğu minibüs, dün sabah sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 19 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Balıkçı, virajı gördüğünü ancak geç kaldığını belirterek, "Önümde bir ağaç vardı. O ağaca vurunca ağaç kırıldı ve yattı. Sürüklendik ve aşağıda ağaçlara gelince araç düzeldi, lastiklerin üzerine düştü. Kaza sebebi otomatikman dikkatsizlik. 30 yıldır şoförüm. Ama mesele 30 yıllık şoför değil, bir anlık dikkatsizlik. Bütün olay bu" dedi.



EVİN BAHÇESİNE DALDI

AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesinden önceki akşam Emirdağ yönüne giden M.V. yönetimindeki otomobil, kavşakta sol şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada aynı istikamette seyir halindeki A.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada G.G. yönetimindeki otomobil metrelerce sürüklenip bir evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.G. ile eşi B.G. ve diğer araç sürücüsü M.V. hastaneye kaldırıldı.







KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

ESKİŞEHİR'DE Alpu istikametine seyir halinde olan M.A. otomobiliyle seyir halindeyken önündeki kamyonetin yol kenarında durmak için yavaşlaması üzerine ani fren yaptı. Ani fren nedeniyle kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen M.B. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçlarda bulunan M.B, I.T.B, M.A. ve A.Ş. hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

HAZİRAN'DA 192 KİŞİ KAZA KURBANI OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Haziran ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Türkiye genelinde 164'ü ölümlü, 16 bin 978'i yaralanmalı, 25 bin 276'sı hasarlı olmak üzere toplam 39 bin 747 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 25 bin 276 kişi yaralandı, 192 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 6 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 920'ye yükseldi.

MURAT ŞENBAKLAVACI