Yaz mevsiminin şekerparesi ile birbirinden güzel 6 tarif!

KAYISI SOSLU FIRINDA TAVUK

En az tatlılara ve reçellere yakıştığı kadar ana yemekleri de taçlandırmaya yeten kendisi ufacık lezzetli büyük kayısı, fırında lokum gibi pişen tam kıvamında tavuğunuzun lezzetini arttırmaya yetiyor. Misafirlerinize yapabileceğiniz ya da güzel bir akşam yemeği için tek başınıza ziyafet çekmek istiyorsanız hem tatlı hem lezzetli bu tarif tam sizlik.