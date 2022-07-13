Yaz mevsiminin şekerparesi ile birbirinden güzel 6 tarif!

Klasik tariflerden sıkıldıysanız, mutfağınızda imza tarifler ile yenilik yaratarak yiyenleri hem görüntüsü hem de lezzeti ile büyülemek istiyorsanız bu 6 tarifi mutlaka deneyin..
Güneşli havası, tatil sezonu ve birbirinden güzel meyveleri ile yaz ayı bir başka... Yaz mevsiminin en güzel meyvelerinden olan kayısı(şekerpare) ile evde yapabileceğiniz ve misafirlerinize ikram edebileceğiniz enfes tarifleri sizler için derledik...
Klasik tariflerden sıkıldıysanız, mutfağınızda imza tarifler ile yenilik yaratarak yiyenleri hem görüntüsü hem de lezzeti ile büyülemek istiyorsanız bu 6 tarifi mutlaka deneyin..
BADEMLİ KAYISI REÇELİ
Kayısı reçeli yapmaktan sıkıldıysanız ufak dokunuşlar ile birlikte geleneksel kayısı reçelini renklendirebilirsiniz. Klasik kayısı reçeli yerine çekirdeğin içindeki bademleri reçelinize ilave ederek ister ekmeğin üzerine dökerek isterseniz de kaşık kaşık tüketebilirsiniz.
KAYISI SOSLU FIRINDA TAVUK
En az tatlılara ve reçellere yakıştığı kadar ana yemekleri de taçlandırmaya yeten kendisi ufacık lezzetli büyük kayısı, fırında lokum gibi pişen tam kıvamında tavuğunuzun lezzetini arttırmaya yetiyor. Misafirlerinize yapabileceğiniz ya da güzel bir akşam yemeği için tek başınıza ziyafet çekmek istiyorsanız hem tatlı hem lezzetli bu tarif tam sizlik.
KAYISI MARMELATI
Dalından topladığınız ya da pazardan özenle seçerek aldığınız kayısıları marmelat haline getirerek keklerinizi, kurabiyelerinizi süsleyebileceğiniz kaşık dolusu mutluluk tarifi.
KAYISILI YAZ TATLISI
Hem lezzetli hem de hafif tatlıların daha çok rağbet gördüğü yaz aylarında hafif ve serin serin sütlü bir tatlı arıyorsanız serinliği sütten lezzeti kayısıdan alan bu enfes tatlıyı deneyebilirsiniz.
KAYISILI KEK
Vanilyalı kekinizin lezzetini ara katlarına bol bol ilave edeceğiniz kayısılar ile birlikte ikiye katlayabilirsiniz. Yanına 1 top dondurma ile birlikte servis ederek sunumda da harikalar yaratabilirsiniz.
KAYISILI VE ŞEFTALİLİ GALETTE
Yemek sonrasında ya da beş çayında sofranızı şenlendirecek kayısı ve şeftalilerin enfes uyumunu yansıtan bu galette tarifi masanızda günün yıldızı gibi parlayacak aynı zamanda da yiyenlerin yüzünde güller açtıracak.