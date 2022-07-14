Günlük burç yorumları - 14 Temmuz Perşembe

KOÇ: Haklarınızı gereksiz yere savunmak size bir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz. İnatçı yapınız yüzünden her konuda ısrarcısınız. Sağlığınızı ihmal etmeyin.
Haftanın yeni gününde burcunuzu neler bekliyor? 14 Temmuz Perşembe günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 14 Temmuz Perşembe günü yıldızınızın size mesajları...
KOÇ: Haklarınızı gereksiz yere savunmak size bir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz. İnatçı yapınız yüzünden her konuda ısrarcısınız. Sağlığınızı ihmal etmeyin.
BOĞA: İş yaşantınızda, enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Çevrenizi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Hisleriniz mükemmel. Duygularınızı karşı tarafa hissettirmeyi başarmalısınız. Atılım yapacaksınız.
İKİZLER: Yeni atılımlarınız için uygun bir dönem değil. Sabırlı olmalı ve geleceğe umutla bakmalısınız. Duygularınızda dengesiz davranış ve abartılardan vazgeçmeli, alışkanlıklarınızda ısrar etmemelisiniz.
YENGEÇ: Kendinize fazla yükleniyorsunuz. Aşırı alınganlığınız hem sizi hem çevrenizdekileri yıpratıyor. Zamanla yarıştığınız için, engelleri hızla aşıyorsunuz. Çevrenizde istenmeyen durumlar oluşabilir.
ASLAN: Rakipleriniz tarafından ilgiyle izleniyorsunuz. Her an hata yapmanızı bekliyorlar. Dikkatli olmalısınız. Bencilce davranarak, etrafınızı üzmemelisiniz. Sonra karşınızdakilerden çok siz üzülüyorsunuz.
BAŞAK: Hayal ettiğiniz işe şimdilik kavuşamasanız da, sabırlı olmaya devam etmelisiniz. Çalışkanlığınız kısa sürede fark edilecek. Duygu alış verişinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz.
TERAZİ: Yoğun bir tempoda çalışıyor ve hiç hakkınız olmadığı halde çevrenizi kırıyorsunuz.
Başarı grafiğinin, insan ilişkilerinden geçtiğini unutmayın.. Sevdiğiniz kişi ile; sorunlarınızı çözme fırsatı yakalayacaksınız.
AKREP: İnatla sürdürdüğünüz iş temposunu yavaşlatmalısınız. Hedefleriniz için fazla zorlanıyor ve kendinize eziyet ediyorsunuz.
Bağırsak problemleri yaşamak istemiyorsanız, yediklerinize dikkat etmelisiniz.
YAY: Aşkı çok farklı algılayan bir kişiliğe sahipsiniz. Görüntünüzün aksine, çabuk incinen bir yapınız ve kinci tarafınız mevcut.
Sizi anlamak zor. Uzun süredir dinlenmeye ihtiyacınız var.
OĞLAK: Çekişmeli bir ilişkide kimin haklı olduğunu anlayabilmek çok zor. Yaşadığınız sorunların da çözümü sizin elinizde. Kıskançlıklarınıza son vermelisiniz. Onun size bağlılığını görmezlikten gelmemelisiniz.
KOVA: Bugün, doğru karar vermek için yalnız kalmalı ve etki altında kalmamalısınız. Girişimciliğiniz ön planda. Özgürlük diyerek nereye kadar aşktan kaçacaksınız? Sizi seçenler bir gün yalnız bırakabilir.
BALIK: Acele etmeye gelemeyen bir yapınız var. Bekleyen işlerinizi düzenleyerek, planlı hareket etmelisiniz. Kararlarınızı verirken, iç sesinizi doğru kullanıyorsunuz. Bugün kendinizi sınayacak fırsatlar çıkıyor.