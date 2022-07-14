Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" Projesiyle, kullanılmayan köy okulu binaları, anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım atölyeleri ile gençlik kampları gibi alanlara dönüştürülüyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, proje kapsamında ilk uygulamanın Samsun'da yapıldığını ve bir okulun "Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu" adıyla yeniden eğitim-öğretime kazandırıldığını belirtti. Türkiye'nin dört bir yanında köylerin kalbi olacak yaşam merkezlerinin inşa edildiğini kaydeden Özer, köylerde kullanılmayan okulları eğitim kurumuna çevirmeyi veya farklı ihtiyaçlara yönelik aktif kullanımının sağlanmasını amaçladıklarını vurguladı.

12 BİN ÇOCUĞA ULAŞTI

BU kapsamda öncelikle köy ilkokullarının öğrenci sayısına bakılmaksızın açılabilmesi için yönetmelik değişikliği yapıldığını, anaokulu açılması için gereken 10 öğrenci kriterinin 5'e düşürüldüğünü hatırlatan Özer, bu değişiklikle köylerdeki 12 bin çocuğun anaokuluyla buluştuğunun altını çizdi.