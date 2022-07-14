“Oğlumu 16 yaşındayken HDP kaçırıp PKK’ya verdi”

ÇOCUKLARININ PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 44'üncü günü geride bıraktı. Oğlu Yusuf'un 2014'te 16 yaşındayken Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Saadet Ödümlü, oğluna çağrıda bulundu. Ödümlü, "Oğlumu HDP kaçırıp PKK'ya verdi. 18 bayramdır yanımda değil. İnşallah Allah'ın izniyle ve devletin gücüyle geri gelir. Dayanacak gücüm kalmadı, gel artık" dedi.

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