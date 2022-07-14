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Haberler Yaşam TSK’da 6 yıl içinde toplam 24 bin 388 kişi ihraç edildi

TSK’da 6 yıl içinde toplam 24 bin 388 kişi ihraç edildi

14.7.2022

TSK’da 6 yıl içinde toplam 24 bin 388 kişi ihraç edildi
15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar terör örgütleriyle mücadelenin yoğun şekilde sürdüğü Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) toplam 24 bin 388 kişi ihraç edildi. 797 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam ediyor. İhraç edilenler arasında 150 general yer alırken, 2 bin 436 personelin rütbeleri alındı. FETÖ'nün darbe girişiminden bugüne kadar 200'e yakın büyük operasyon yapılırken, Mehmetçik 6 yıl içinde 500'e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.
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