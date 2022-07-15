15 Temmuz’un Nene Hatunları

ANKARA'DAKİ özel bir şirkette çaycılık yaparak geçimini sağlayan 42 yaşındaki Yıldız Gürsoy, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı koymak için evden çıkarak Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Burada hainlerin attığı bombalardan sıçrayan şarapnellerle ağır yaralanan Gürsoy, kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Naaşı Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde defnedilen Gürsoy, bir çocuk annesiydi.15 Temmuz darbe girişimi sırasında kahraman kadınlar, gösterdikleri cesaret ve mücadeleleriyle Nene Hatun, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye Hanım ve Kara Fatma'nın hikayelerini aratmadı. O gecenin sonunda kahramanca mücadele veren kadınlardan 10'u tanklara ve kurşunlara karşı göğüslerini siper ederek şehit, yüzlercesi de gazi olarak Türk demokrasisinin darbecilerin elinden kurtarılmasında önemli rol oynadı. Darbeci askerlerin açtıkları ateşe karşı bir an bile tereddüt etmeden geride eşlerini, evlatlarını ve diğer sevdiklerini bırakarak kanlarını döken 15 Temmuz'un kahraman kadınları, dünyaya da demokrasiye nasıl sahip çıktıklarını gösterdi. Büyük cesaret ve mücadele örneği sergileyen kahraman kadınlar, Türk tarihine isimlerini altın harflerle yazdırarak gelecek kuşaklara onurlu bir miras bıraktı.

TANKIN ALTINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda komiser yardımcısı olarak çalışan 24 yaşındaki Gülşah Güler, darbe girişimi gecesi görevinin başındayken şehit oldu. Güler'in naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'da toprağa verilmişti.

Malatyalı ev hanımı, 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Türkan Türkmen Tekin, darbe gecesi evinde duramayarak sokaklara çıktı. FETÖ'cülerin işgal etmek istediği Atatürk Havalimanı'na gitmek isterken Esenler'de cuntacıların kullandığı tankın altında kalarak yaralanan Tekin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehitler kervanına katıldı.

ADANA'DA DEFNEDİLDİ

Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Tesislerine 15 Temmuz'da yapılan saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Sevda Güngör, Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümü'nü tamamladıktan sonra girdiği sınavlarda başarılı olarak özel harekat polisi oldu. Mesleğe darbe girişiminden 11 ay önce başlayan Güngör'ün naaşı, memleketi Adana'da defnedilmişti.

İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Bir muhasebe şirketinde çalışan iki çocuk annesi 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Boğaziçi Köprüsü'ne çıktı. Burada darbeci askerlere karşı mücadele eden Yeşilyurt, FETÖ'cü hainlerin açtığı ateşle şehit oldu.

HELALLEŞTİ VE DIŞARI ÇIKTI

KASTAMONULU 44 yaşındaki Ayşe Aykaç, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında eşiyle gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde şehit oldu. Ev hanımı Aykaç, kalkışmayı öğrendikten sonra hemen abdest alarak, namaz kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına uyan Aykaç, evdekilerle helalleşerek eşiyle birlikte yollara düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmeye çalışan Aykaç çifti, Altunizade'ye gelince araçlarından inerek, darbecileri önlemek için köprüye yürüdü. Ayşe Aykaç, köprüye girişte darbeci askerler tarafından vatandaşların üzerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Köprüye ön saflarda yürüyen ekibin arasında bulunan Ayşe Aykaç, 4 çocuk annesiydi.

FETÖ'CÜ HAİNLERE KARŞI KOYDU

42 yaşındaki Yıldız Gürsoy, Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde hainlerin attığı bombalardan sıçrayan şarapnellerle ağır yaralanıp şehit düştü.