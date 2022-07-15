6 yıldır şarapnel parçalarıyla yaşıyor

15 Temmuz gecesi, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan evine, çalıştığı iş yerinden dönen Ünal Çamdal, darbe girişimi olduğunu televizyondan öğrendi. Ağabeyi ile sokağa çıkan Çamdal, arkadaşı Suat Akıncı ve Durdu Çamdal'ı da yanlarına alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının havalimanına inebileceği düşüncesiyle Esenboğa Havalimanı'na ilerledi. Havalimanına varan Çamdal ailesi ve Suat Akıncı, bir memurun 'Buraya kimse gelmeyecek, boşuna gelmişsiniz' demesi üzerine Kızılay Meydanı'na gitme kararı aldı.

HELİKOPTER ATEŞ ETTİ

Meydanda bir vatandaşın, 'Genelkurmay'ın önünde yaralılar var, yardımcı olur musunuz' demesi üzerine hareket ettiklerini aktaran Çamdal, "İçişleri Bakanlığı'nın önünden bölgeye bir grupla geçmeye çalıştık. Genelkurmay Başkanlığı Binası'nın içinden dışarıya ateş ediyorlardı. Sonra helikopterin geldiğini söylediler. Arkamı döndüğüm anda helikopter bize ateş etmeye başladı. Ben bacağımdan yaralandım, yanımdaki ve arkamdaki birçok kişi hayatını kaybederken uzvunu kaybedenler, ağır yaralananlar, korkudan viyadükten aşağı atlayanlar oldu. Arkadaşım da helikopterden açılan ateş sonucu mermi karaciğerine isabet etmişti. Panik halinde ilk müdahaleyi orada yapamadık. O sırada bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atıldı. Zorla arkadaşımı hastaneye yetiştirebildik. Hastaneye gelene kadar bilinci açıktı. Doktorların söylediğine göre, 'İlk müdahale yapılsaydı belki kurtulabilirdi' fakat kendisini kaybettik" dedi.

YER İŞGAL ETMEMEK İÇİN HASTANEDE YATMADIM

Hastaneye ulaştıklarında çok fazla yaralının olduğunu dile getiren Çamdal, "Hastaneye gittiğimde acil servis çok kalabalıktı, savaştan çıkmışız gibiydi. Hastanenin üstünden uçak geçince herkes tedirgin oluyordu. Doktorlar da o tedirginlik halinde görevini tam yapamıyordu. Sabaha doğru darbe girişimi hafifleyince daha fazla yaralı gelmeye başladı. Bana, 'Seni bir odaya yatıralım' dediler. Yaralıları görünce teklifi yer işgal etmemek için reddettim. Evde bir ay yattım" dedi.