Aziz milletimiz şanlı bir destan yazdı

TARİHİMİZ, necip milletimizin istiklalini, onurunu, namusunu ve kutsalını -bedeli ne olursa olsun- her daim koruduğunu gösteren emsalsiz destanlarla ve bu destanları yazan sayısız kahramanlarla doludur. 15 Temmuz 2016 tarihinde aziz milletimizin sergilediği direniş, hiç şüphesiz yazılan o şanlı destanlardan biridir.

MEYDAN OKUNDU

15 Temmuz; Türk'ün gücünü, cesaretini, vatan aşkını, demokrasi bilincini ve milli iradesine sahip çıkma sevdasını sorgulayanlara verilmiş en güzel cevaptır, bununla birlikte sergilenen vahşet ve hainlik açısından düşünüldüğünde, tarihimizde eşi benzeri olmayan kara bir gündür. O gecenin hedefi, öncelikle milletimizin birlik ve beraberliğini parçalamak, oluşturulan karmaşa ortamının ardından ülkemize diz çöktürmek ve nihayetinde topraklarımızı yağmalamaktır. FETÖ'cü hainlerin hesap etmedikleri karşılarında olanın Türk milleti olduğudur. 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinde en büyük pay, bir olmanın gücünü köklü tarihindeki sayısız emsalden bilen Türk milletine aittir. O gece asil milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu ihanetin karşısında durmuş, bir kez daha canı pahasına, inancına, ülkesine, devletine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmak için sokaklara, meydanlara dökülmüştür. O gece halkımız, yüreğinin tam ortasına dayanan silahlara meydan okumuş; canından, cananından, kardeşinden, evladından vazgeçerek sinsi planları yırtıp atmış, yüksek duvarları yıkıp geçmiş, yurduna namahrem elinin değmesini müsaade etmemiştir. Selaları susturan darbecileri darmadağın ederek darbeyi susturan selalar eşliğinde ülkemizi sabahın selametine kavuşturmuş, bu toprakların ebedi Türk yurdu olarak kalacağını dünyaya bir kez daha göstermiştir.

ŞANLI ECDADIMIZ

15 Temmuz sonrası bizim omuzlarımızdaki sorumluluk, katbekat artmıştır. Yüreği vatanmillet aşkıyla çarpan bu toprakların gerçek sahibi milyonların kanları ve emeklerinin bedeli de omuzlarımıza yüklenmiştir. Millet olarak bu sorumlulukla adım atmak boynumuzun borcudur. Bu cennet vatanın kahraman evlatları, içerde ve dışardaki tüm şer güçlere karşı mücadelesini artan bir kararlılıkla her daim sürdürecektir. Herkes bilmelidir ki Türk milleti şanlı ecdadından ve damarlarındaki asil kandan aldığı güç ve ilhamla, birlik ve kardeşlik içerisinde olmaya devam edecek, iç ve dış düşmanların emellerine ulaşmasına asla izin vermeyecektir. Yüce Türk milleti, 15 Temmuz'da sergilenen destansı mücadeleyi asla unutmayacak, o gece yaşananları atiye aktaracaktır.