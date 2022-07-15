‘Biz zaten ölmeye geldik’

15 Temmuz gecesi Denizli'den Ankara'ya sevk edilen 550 komandonun Çardak havalaanına gideceği yolu iş makinesi ile kazan kepçe operatörü Ali Koç, yaptıklarıyla ve cesareti ile kahramanlık destanı yazdı.

YOLU KAPATTIK

ÇARDAK Belediyesi'nde kepçe operatörü olarak çalışan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine abdestini alıp ailesiyle helalleşerek sokağa çıktığını söyledi. Koç, şunları kaydetti: "Belediyeden kepçeyi alıp nizamiye kısmının girişine geldik. Arkadaşlarımızın da gayretiyle burayı kapattık. Burayı kazdık ve gerekli tedbirlerimizi aldık. Yanımıza gelen askerler 'Burayı açmazsanız kan gölüne çeviririz' diye konuştular. Biz de 'zaten biz ölmeye geldik' dedik. Çardak halkı o gece kahramanlık gösterdi. Cenab-ı Allah ülkemize, devletimize, milletimize zeval vermesin, bu millete bir daha böyle şeyler göstermesin."

ONLARA GEÇİT YOK

ALİ Koç, 15 Temmuz gecesi her şeyi göze olarak yola çıktıklarını belirtti. Öte yandan 15 Temmuz gecesi Denizli'den Ankara'ya sevk edilecek 550 komandonun geçeceği yolun iş makinesi ile kazılma anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş makinesi ile Çardak Hava Meydan Komutanlığının yolunun kazılma anı yer alıyor.

DARBENİN KARŞISINDAYIZ

KAYITTA ayrıca iş makinesi operatörü Ali Koç kayıtta "Biz Çardak halkı olarak darbenin karşısındayız. Buradan hiç kimseyi geçirmiyoruz. Cenab-ı Allah bu darbecilere fırsat vermeyecek, bu milleti rezil ve zelil etmeyecek. Bu iş olmayacak. İnşallah Cenab-ı Allah bizleri muzaffer kılacak. Onlara fırsat vermeyecek. Allah'ın izniyle Çardak'ta askerin önünü kapattık. Canımızı vereceğiz, geçit vermeyeceğiz" diye konuşması bulunuyor. ■ SEBAHATTİN ALP