Direksiyona sarıldı sevkiyatı engelledi

DENİZLİ ve Aydın'dan 580 askeri personeli Çardak Havaalanını kullanarak, Ankara'ya götürülmek istendiği sırada askeri aracın önüne geçen çok sayıda vatandaş, demokrasiye sahip çıktı. Durdurulan askeri konvoyda bulunan en öndeki araca binen Denizlili Elif Dağdelen'in çabaları etkili oldu. Dağdelen, Erdoğan'ın "sokaklara inin" çağrısından sonra kimsenin kendisini durduramadığını söyledi.

Kızı, oğlu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile havaaalanına gittiklerini kaydeden Sarı, yolda eşinden sürekli daha hızlı gitmesini istediğini, askeri konvoyu yakaladıklarında camı açarak askerlere "geri dönün" çağrısında bulunduğunu ifade etti.

TESLİM ALINDI

HAVAALANINA geldiklerinde, alana girmek isteyen askerlerin önüne geçtiklerini, bu sırada askerlerin şaşkınlık yaşadığını aktaran Dağdelen, "Askeri araçların önüne geçerek geçişlerini engellemeye çalıştık. Askeri aracın kapısını yokladım, açıkmış. İçeri daldım. Direksiyon başındaki asker bir süre mücadele etti. Bir ara askerin yanağını okşayarak 'sen bizim Mehmetçiğimizsin, sen bize el kaldıramazsın, o silahı sen bize mi yönelteceksin' dedim. Siz daha düne kadar dağlarda terörist öldürüyordunuz, siz bizim karşımıza nasıl çıkarsınız' dedim. Daha sonra ben arabadan indim. Allah'a şükürler olsun insanlarımız çoğaldı ve engelledik." Dağdelen, sabaha kadar havaalanı önünde beklediklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na inmesi sonrası olayların rahatladığını ve öğlene doğru da engellemeye çalıştıkları askerlerin teslim alındığını dile getirdi. ■ SEBAHATTİN ALP