‘Gazilik bizim için bir şereftir’

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşananları anlattı. Hain darbe girişiminin önlenmesinin ardından devlet övünç madalyası ve gazilik beratı da alan Mehmet Kuzgun, bir süre daha görev yaptıktan sonra emekli olup memleketi Manisa'ya yerleşti. O gece yaşadıklarını anlatan 15 Temmuz Gazisi Mehmet Kuzgun her yıl temmuz ayı geldiğinde 15 Temmuz gecesini adeta yeniden yaşadığını ifade etti.

ACIMAZSIZCA SALDIRDI

Darbe girişimi gecesi ölümden döndüğünü, yumruklandığını, sırtına kaldırım taşıyla vurulduğunu anlatan Mehmet Kuzgun, "Gece yarısı 01:40'ta sela vermeye başladık. Bu darbeyi önlemek için evimizden camiye koştuk, camilerimizde selalarımızı verdik. Sela verdikten sonra 2 kadın 1 erkek geldi. 'Neden sela veriyorsun' dediler. Ben de 'Memleketimizde darbe oluyor, milletimizi sokağa çağırıyoruz, vatanımıza, milletimize sahip çıkıyoruz' dedim. Ama onlar dediler ki 'Bu darbe gerçekleşecek'. Bu darbenin karşısında olduğumu söyledim. Ağza alınmayacak küfürler söylediler. Erkek olan yumruk vurdu, nefesim kesildi. Eğilince diğer kadın kaldırım taşı ile vurmaya başladı. Gözlüğüm kırıldı, caminin camları kırıldı. Her yerim morarmıştı. O ilk darbeyi aldıktan sonra uzaklaşmaya çalıştım ama düştüm. Düştükten sonra bir daha geldiler ve üçü birden vurmaya başladılar. Oradan 9 Eylül Üniversitesi Hastanesine gittim, tomografiler çekildi. Vücudumun birçok yerin simsiyahtı, kendime gelemedim. Kalkamıyordum, namaz falan kılamıyordum" dedi. Darbe girişimi gecesinin çok karanlık bir gece olduğunu anlatan Mehmet Kuzgun, "O gece benim aldığım darbeler önemli değildi, asıl olan memleketimizde darbenin gerçekleşmemesiydi. Biz her zaman vatanımız, sancağımız, bayrağımız için hazırız. Bu uğurda şehit olmak ona da razıyız. Bunların amacı Türkiye'yi ele almaktı, başaramadılar" dedi.

OĞLUMA ÜZÜLDÜM

1'i engelli 2 çocuk babası olan Kuzgun, o gece engelli oğlunu düşündüğünü ve kendisine bir şey olması halinde sadece oğluna üzüldüğünü söyledi. Kuzgun, "Bu şerefe değerdi ama o gece aklıma engelli oğlum gelmişti. Ama biz kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız. Ecdadımız nasıl Çanakkale'de, diğer yerlerde kanlarının son damlasına kadar savaştılarsa biz de bu vatanımızı, bayrağımızı, bir karış toprağımızı ne FETÖ terör örgütüne ne de teröristlere yediririz. Bizim kimsenin memleketinde gözümüz yok, bizim memleketimizde gözü olanın da gözünü çıkarırız" dedi.

ALLAH BİR DAHA GÖSTERMESİN

GAZİLİK unvanı ve övünç madalyasını aldığında çok sevindiğini ve kendisi için bir şeref olduğunu kaydeden Mehmet Kuzgun, "Gazilik unvanı ve madalya verilmesi benim için çok büyük bir şerefti, çok gururlandım. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizi çok memnun ettiler. Bu hainler hak ettikleri cezaları alıyorlar, inşallah elebaşları da cezasını çeker. Bu vatanın evlatlarını birbirine kırdırdılar. Kendi askerimiz, polislerimizi kendi silahlarımızla birbirine vurdurdular. Allah bir daha göstermesin" dedi.

NERMİN UÇTU