Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Cuma

KOÇ: BİRLİKTELİĞİNİZDE kişiliğinizi ortaya koyacak davranış biçimlerini benimsemeniz yüzünden, sevdiğiniz kişinin tepkisini alabilirsiniz. Onun duyarlı yapısı karşısında bazı hareketlerinize kısıtlama getirmek zorunda kalacaksınız.
Hafta sonuna doğru ilerlerken burcunuzu neler bekliyor? 15 Temmuz Cuma günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 15 Temmuz Cuma günü yıldızınızın size mesajları…
KOÇ: BİRLİKTELİĞİNİZDE kişiliğinizi ortaya koyacak davranış biçimlerini benimsemeniz yüzünden, sevdiğiniz kişinin tepkisini alabilirsiniz. Onun duyarlı yapısı karşısında bazı hareketlerinize kısıtlama getirmek zorunda kalacaksınız.
BOĞA: ŞANSINIZI istediğiniz koşullara uygulayabilecek ve beklediğiniz ortamın gelişmesini sağlayabileceksiniz. Güvenli ilişkilerden yanasınız. Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Ne istediğini bilen ender kişilerden birisiniz.
İKİZLER: AİLENİZLE ortak çalışmalar içinde olacak, onların size verdikleri destekleri karşılıksız bırakmak istemeyeceksiniz. Güçlü enerjinizi ilgi alanlarınıza aktarabilmek için, yaptığınız çalışmaların sonuç vermesini beklemelisiniz.
YENGEÇ: İNATÇI yapınızı destekleyen davranışlarla karşınızdaki kişileri hayretler içinde bırakıyorsunuz. Sevdiklerinizin duygusal yaşamlarına karışmak isteyebilirsiniz. Ancak onların da bir özel yaşamları olduğunu unutmamalısınız.
ASLAN: PARTNERİNİZLE duygularınızın karşılıklı olması sizin için çok önemli. Bugün yaşadıklarınızı ileride gülümseyerek anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünüzle bulabileceksiniz.
BAŞAK: DEĞİŞİM yaşamak için en uygun günlerden biri. Çözümlenmesi zor olan birçok olayı radikal bir kararla sonuçlandırabilirsiniz. Görünüşte iyi izlenim veren sorunlar, bazı tıkanmalara neden oluyor. Beklemek bazen işe yarıyor.
TERAZİ: BUGÜN partnerinizle ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi hem de onu sorgulayarak zaman kaybediyorsunuz. Olaylara özgün bir felsefe ile yaklaşıyorsunuz ama sonuç istediğiniz gibi olmadığı zaman, canınız sıkılıyor.
AKREP: MARS sizi olumlu etkilerken, kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyorsunuz. Hedeflerinizi doğru belirliyorsunuz.
YAY: ELE avuca sığmaz kişiliğinizin altında oldukça güçlü bir mantık yatıyor. Hayalleriniz ve hedefleriniz herkese göre çok farklı. Şartlardan çok, asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız. Unutmayın.
OĞLAK: BAZI iş planlarınızı, yollardan gelecek haberlere göre düzenlemeniz gerekecek. Beklemenin ne kadar zor olduğunu kimse sizin kadar anlayamaz. Hata yapmaktan hoşlanmıyor, yoğun bir dönem içine giriyorsunuz.
KOVA: YAPACAĞINIZ tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Yaklaşımlarınız bir ok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.
BALIK: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünen yapınızı, fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Ilımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.