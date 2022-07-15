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Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Cuma

Hafta sonuna doğru ilerlerken burcunuzu neler bekliyor? 15 Temmuz Cuma günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 15 Temmuz Cuma günü yıldızınızın size mesajları…

15.07.2022, 08:58 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022, 08:59

KOÇ: BİRLİKTELİĞİNİZDE kişiliğinizi ortaya koyacak davranış biçimlerini benimsemeniz yüzünden, sevdiğiniz kişinin tepkisini alabilirsiniz. Onun duyarlı yapısı karşısında bazı hareketlerinize kısıtlama getirmek zorunda kalacaksınız.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Cuma

BOĞA: ŞANSINIZI istediğiniz koşullara uygulayabilecek ve beklediğiniz ortamın gelişmesini sağlayabileceksiniz. Güvenli ilişkilerden yanasınız. Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Ne istediğini bilen ender kişilerden birisiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Cuma

İKİZLER: AİLENİZLE ortak çalışmalar içinde olacak, onların size verdikleri destekleri karşılıksız bırakmak istemeyeceksiniz. Güçlü enerjinizi ilgi alanlarınıza aktarabilmek için, yaptığınız çalışmaların sonuç vermesini beklemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Cuma

YENGEÇ: İNATÇI yapınızı destekleyen davranışlarla karşınızdaki kişileri hayretler içinde bırakıyorsunuz. Sevdiklerinizin duygusal yaşamlarına karışmak isteyebilirsiniz. Ancak onların da bir özel yaşamları olduğunu unutmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Cuma

ASLAN: PARTNERİNİZLE duygularınızın karşılıklı olması sizin için çok önemli. Bugün yaşadıklarınızı ileride gülümseyerek anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünüzle bulabileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Cuma

BAŞAK: DEĞİŞİM yaşamak için en uygun günlerden biri. Çözümlenmesi zor olan birçok olayı radikal bir kararla sonuçlandırabilirsiniz. Görünüşte iyi izlenim veren sorunlar, bazı tıkanmalara neden oluyor. Beklemek bazen işe yarıyor.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Cuma

TERAZİ: BUGÜN partnerinizle ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi hem de onu sorgulayarak zaman kaybediyorsunuz. Olaylara özgün bir felsefe ile yaklaşıyorsunuz ama sonuç istediğiniz gibi olmadığı zaman, canınız sıkılıyor.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Cuma

AKREP: MARS sizi olumlu etkilerken, kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyorsunuz. Hedeflerinizi doğru belirliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Cuma

YAY: ELE avuca sığmaz kişiliğinizin altında oldukça güçlü bir mantık yatıyor. Hayalleriniz ve hedefleriniz herkese göre çok farklı. Şartlardan çok, asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız. Unutmayın.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Cuma

OĞLAK: BAZI iş planlarınızı, yollardan gelecek haberlere göre düzenlemeniz gerekecek. Beklemenin ne kadar zor olduğunu kimse sizin kadar anlayamaz. Hata yapmaktan hoşlanmıyor, yoğun bir dönem içine giriyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Cuma

KOVA: YAPACAĞINIZ tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Yaklaşımlarınız bir ok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz Cuma

BALIK: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünen yapınızı, fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Ilımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

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