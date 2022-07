Hainler cezalarını aldı, cok sevindik

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası 15 Temmuz'un asla unutulmamasını, gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

ANNELER ÜZÜLÜR

15 Temmuz unutulursa şehit ailelerinin o zaman öleceğini söyleyen Eker'in annesi Güzel ve babası Nihat Eker, "Oğlumuzun hatıralarının ve özel anlarının yanı sıra 15 Temmuz'daki telefon kayıtlarını özenle muhafaza ediyoruz. Zaman zaman kayıtları dinledikçe o geceyi tekrar yaşıyoruz" dedi.

"Bu acı çok zor" diyen anne Güzel Eker, "Bunu ben yıldan yıla değil her gün yaşıyorum. Allah annelere yardım etsin, sabır versin. 15 Temmuz büyük bir acı. Anneler için büyük bir üzüntü. 15 Temmuz herkese işlenmeli.

ORADAN ÇIKAMASINLAR

Bütün çocuklarımız 15 Temmuz'u bilmeli. 15 Temmuz çocuklarımıza tarihlere ve kitaplara geçsin. Unutulursa ben üzülürüm. 15 Temmuz unutulmasın eğer unutulursa biz o gün ölürüz. Unutulursa bütün şehit anneleri üzülür. Hepimiz evlat verdik bu millete bu toprağa" dedi. Oğlunu şehit edenlere mahkemenin gereken cezaları verdiğini, karar günü çok sevindiklerini hatırlatan anne Eker, "Hainler cezalarını aldı, çok sevindik. Allah onları daha beter etsin. Girdikleri delikten hiç çıkmasınlar. Aldıkları cezalar bizleri memnun etti. İçeriden çıkmalarını istemiyorum çünkü içim çok yanıyor. Allah onları yattıkları yerde beter etsin. Ceza aldıkları gün biz çok sevindik. Oğlumun mürüvvetini göremedim. 15 Temmuz büyük bir acı büyük bir üzüntü hiçbir zaman unutulmasın. Unutulursa biz o zaman ölürüz" dedi. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu, 15 Temmuz'u her an her saat ve her dakika yaşadıklarını vurgulayan baba Nihat Eker de, "41 yaşında devlet, millet, bayrak aşkıyla yaşayan bir evlat yetiştirmiştik. Benim çocuğum o gece büyük bir özveriyle göğsünü siper etti. Onun anıları, hatıraları kayıtlarımızda hafızamızda. Biz onlarla yaşıyoruz. Şehitleri anıyoruz" dedi.

BİZ ONLARLA YAŞIYORUZ

Eker, 15 Temmuz'da büyük bir demokrasi mücadelesi verildiğini belirterek şöyle devam etti: "FETÖ dediğiniz kim? Kendini imam vaiz olarak tanıtan bir kişi, devlete yön vermeye kalkıyor. Batılı devletler kullanıyor. Şu anda da savaş ortamındayız. Hala başaramadıkları için, 15 Temmuz'da ülkeyi bölemedikleri için hala savaş çığlıkları atıyorlar. Suriye'de, Libya'da halk birbirini vuruyor. Biz o gece başarılı olmasaydık ülkemizde savaş devam edecekti."

GÜN YÜZÜ GÖRMESİNLER

15 Temmuz'da 251 şehidin göğsünü siper ettiğini dile getiren Eker, hainlerin kendilerine kimsenin karşı gelemeyeceğini hesap ettiğini ancak milletin vatan, bayrak sevgisini hesaba katamadıklarını vurguladı, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için gelen ve iki polisi şehit eden 43 hainin mahkemede derslerini aldığını dile getirdi.

HAİNLERİN hapishaneden çıkamamalarını arzuladıklarını belirten Eker, "Ahiretleri zaten cehennemdir. İnşallah bu dünyada da cehennemi yaşarlar. Onlar vampir, kanı bozuk, insan ülkesini, bayrağını satar mı? Bunların ülkemde ölüp toprağa gömülmesine gönlüm razı değil. Onların gün yüzü görmeden yaşaması gerekir. Millet de halkım da devletim de hakkını helal etmiyor" dedi.

