İhanet çetesine ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. Yaklaşık 6 yıllık yargılama süreçlerinin sonunda karara bağlanan 289 davada, 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 891 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi. Ömür boyu hapis cezası verilen sanıklardan 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeler, 1891 sanığı da çeşitli sürelerde hapis cezalarına mahkum etti. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü. Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla ülke genelinde 289 dava açıldı.

ANAYASAYI İHLAL SUÇU

Bu davalarda ilk karar Erzurum'da açıklandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sözde "Erzurum sıkıyönetim komutanı" Kurmay Albay Murat Koçak ile Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz, 5 Ocak 2017'de "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son olarak Çanakkale 5. Alay Komutanlığı davasının da karara bağlanmasıyla yaklaşık 6 yıllık yargılama süreçlerinin sonunda darbe girişimine yönelik açılan 289 dava sonuçlandırıldı. Böylece, ülke genelindeki tüm darbe girişimi davalarında yargılamalar tamamlanmış oldu. Sona eren davalarda, 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 891 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi. Aralarında 85 eski general, 1116 eski subayın da bulunduğu 1634 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 1366 sanık ise müebbet hapis cezası aldı. Müebbet hapis cezası verilenler arasında 24 eski general, 536 subay da yer aldı. Mahkemeler, 1891 sanık hakkında çeşitli sürelerde hapis cezalarına hükmetti.

AKINCI ÜSSÜ DAVASI

Tamamlanan davalarda 2 bin 870 kişinin beraatine karar verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında FETÖ'nün suikast timi de ağır cezalara çarptırıldı. Ayrıca darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı dava ile Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında darbenin askeri kanadındaki planlayıcı ve icracılarından oluşan sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında darbeciler ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezaları aldı. İlk derece mahkemelerince karara bağlanan bazı davalarda istinaf ve Yargıtay süreçleri de tamamlandı, çok sayıda davanın ise istinaf ve temyiz incelemeleri sürüyor. İstinaf mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davada verilen kararların, hukuka uygun olduğuna hükmetti.

KAÇAKLARIN PEŞİNDE

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Kasım 2020'de karara bağlanan dosya üzerindeki istinaf incelemesini tamamladı. Ceza dairesi inceleme sonucunda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin bir isabetsizliğin bulunmadığını ve kararın hukuka uygun olduğunu belirtti. Kararda, verilen beraat kararlarının hukuka uygun bulunduğu, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, adli kontrol hükümleri uygulanan sanıklar yönünden de bu uygulamanın sürdürülmesine hükmedildiği kaydedildi. Kararda, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

HUKUK MÜCADELESİ

110 ülkeden 1.133 FETÖ'cünün iadesi istendi. 1.003 örgüt üyesi hakkında İnterpol'e 'Kırmızı Bülten' talebi iletildi. İade ve sınır dışı yöntemiyle 124 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi. Hainlerin saklandıkları inlerinden çıkarılması için Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği hukuk mücadelesi sürüyor. Yurt dışından 3 FETÖ'cünün iade talebi kabul edildi. Bunlardan Sedat Zavar ve İlker Usta 2015 yılında Romanya'dan, Nuh Naci Konyalı 2020 yılında Cezayir tarafından Türkiye'ye iade edildi. 287 iade talebi ise reddedildi. Ret gerekçelerine mültecilik, vatandaşlık, çifte cezalandırılabilirlik şartını sağlamaması, talep edilen ülkede olmadığının tespit edilmesi, ikili sözleşme bulunmaması, müebbet hapis cezası, kötü muamele ihtimali, yargılamanın siyasi motivasyonla yapılması, şahıs hakkında kırmızı bülten bulunmaması gibi sebepler gösterildi. İade taleplerini KKTC, Türkmenistan, Afganistan, Romanya, Yunanistan, Bosna Hersek, Mozambik, Avusturya, Almanya, Sırbistan, Kanada, İran, Belçika, Finlandiya, Hollanda, Kazakistan, Bulgaristan, Rusya, İngiltere, Peru, İsviçre, Irak, Filipinler, İtalya, Kırgızistan, Ermenistan, Kosova, Norveç, Brezilya, Polonya, Arjantin, Nijer, İsveç, Panama, ABD, Hırvatistan Nijerya, İspanya ve Güney Afrika gibi ülkeler reddetti.

124 FETÖ'CÜ GETİRİLDİ

HAKLARINDAKİ iade talebi kabul edilen 3, bulundukları ülkelerden sınır dışı edilenler 121 FETÖ'cü bulunuyor. İade ve sınır dışı yöntemiyle Türkiye'ye getirilmesi sağlanan FETÖ yönetici ve üye sayısı toplam 124 kişi oldu. Hainlerin saklandıkları inlerinden çıkarılması için Türkiye Cumhuriyeti tüm kurum ve kuruluşuyla mücadelesini sürdürüyor.

FİRARİ HAİNLER

ADALET Bakanlığı aracılığıyla yabancı ülkelerden iadesi talep edilenler arasında şu isimler de bulunuyor; ■ 15 Temmuz darbe teşebbüsünün sivil imamlarından Adil Öksüz, ■ Fetullah Gülen'in özel hizmetindeki Cevdet Türkyolu, ■ Fethullah Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal, ■ Eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem, ■ Soyadını Gülen olarak değiştiren basketbolcu Enes Kanter, ■ FETÖ'nün medya yapılanmasında görevli Ekrem Dumanlı ve Emrullah Uslu gibi isimler, ■ Örgütün "yargı imamı" olduğu belirtilen Ahmet Can ■ Eski hâkim ve savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Muammer Akkaş, ■ Armatör İhsan Kalkavan, ■ Kapatılan TUSKON başkanı Rızanur Meral, ■ Örgütün dernek, vakıf, okul gibi kuruluşların kurucu ve yöneticileri ile eski TSK ve Emniyet mensupları, ■ Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan darbeci askerler, ■ TRT baskınında rol alanlar darbeci hainler.

SINIR DIŞI OPERASYONLAR

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan alınan 22 Haziran 2022 tarihli bilgiler kapsamında, 28 ülkeden toplam 121 FETÖ mensubunun bulunduğu ülkeden sınır dışı edildiği anlaşıldı. Bunlardan 41'i KKTC, 17'si Suudi Arabistan, 8'i Azerbaycan, 7'si Moldova, 6'sı Kosova, 5'i Malezya, 4'ü Bahreyn, her ülkeden 3'er kişi olmak üzere 9'u Bulgaristan, Gabon ve Ukrayna, her ülkeden 2'şer kişi olmak üzere 12'si ABD, Burkina Faso, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Karadağ. Ayrıca her ülkeden 1'er kişi olmak üzere 12'si Arnavutluk, Cezayir, Belarus, Irak, Sri Lanka, Sudan, Tayland, Yunanistan, Rusya, Kuzey Makedonya, Kamboçya ve Kamerun tarafından sınır dışı edildi.