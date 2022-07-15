Kahraman komutan Halisdemir unutulmuyor

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak tarihin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir hiç unutulmuyor. Milyonların gönlünde yer alan Halisdemir'in Niğde'deki kabrini her sene binlerce kişi ziyaret ediyor.

Şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine gelen binlerce kişi, Kur'an-ı Kerim ve dua okuyor, kabrine su döküyor, Halisdemir'in o gece yaptığı kahramanlığı çocuklarına ve çevrelerine anlatıyor. 1998'de şehit düşen Jandarma Er Ali Köse'nin annesi Ulviye Köse (78), "O bambaşka bir şehit. Türkiye'yi kurtardı, cennetin ortasında, Peygamberimizle beraber" dedi. Sakarya'dan gelen Fatih Özkan ve Ahmet Çekilarıs da şehit Ömer Halisdemir'i vatanı kurtaran biri olarak gördüklerini söyledi.