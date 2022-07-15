Kara gecenin odak noktası

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Gelişmeleri takip eden Erdoğan, duruşuyla Türkiye'yi birbirine kenetledi, halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet etti. İşte Marmaris'te yaşananlar...

DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra darbeci askerlerce otele 3 helikopterden ateş açıldı. Başlarındaki isimler, Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen'di. Ancak onlar Marmaris'e ulaştığında Cumhurbaşkanı'nın uçağı İstanbul'a inmek üzereydi. Darbeciler, çevreye ateş açtı, yaralananlar oldu. Yaralananlar için gönderilen sağlık ekiplerine de ateş edildi. 03.30 sıralarında otele giren darbeciler, etrafı kurşun yağmuruna tuttu. Cumhurbaşkanı koruma polislerinden Mehmet Çetin şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada olmadığı anlayınca çekilme kararı aldılar. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri peşlerindeydi. Çatışmada Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Nedip Cengiz Eker şehit oldu. Darbeciler İçmeler'de ormanlık alana kaçtı. Güvenlik güçleri, yoğun çaba harcadı. Özel Kuvvetler Taburu, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığından özel eğitimli askerler, özel harekat polisleri, 6 helikopter, 3 uçak ve 2 insansız hava aracının desteğiyle 17 gün arama çalışması yürüttü, çok sayıda operasyon düzenlendi.

SÖNMEZATEŞ YAKALANDI

Suikast girişimi kapsamında 16 Temmuz'da Tuğamiral Namık Alper, Yarbay Yücel Ekizoğlu, Pilot Üsteğmen Özden Haydar Murat ve Albay Cenk Bahadır Avcı Muğla'da, Kurmay Pilot Albay Murat Dağlı, Pilot Albay Zeki Göçmen, Yarbay Davut Uçum, Kurmay Hava Yüzbaşı Ali Aktürk, Astsubay Üstçavuş Murat Gösterit, Astsubay Üstçavuş Ahmet Koçan, Astsubay Üstçavuş Aydın Özsıcak ve Yüzbaşı Mehmet Cantaz İzmir'de gözaltına alındı. 12 asker Muğla'da tutuklandı. Marmaris'te yakalanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yakup Özcan ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ekrem Benli cezaevine gönderildi. Operasyonu yönettiği tespit edilen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş 18 Temmuz'da Ankara'da yakalanıp Muğla'ya getirildi, tutuklandı. Üsteğmen Hasan Arslanbay ve Astsubay Serkan Elçi 19 Temmuz'da İzmir Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Arslanbay ve Elçi, cezaevine gönderildi. Üsteğmen Ali Sarıbey 21 Temmuz'da gözaltına alındı ve tutuklandı.

MENFEZDE YAKALANDI

■ Ekipler 25 Temmuz'da Marmaris- Muğla karayolu Çetibeli Mahallesi mevkisinde Binbaşı Taner Berber ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının üs imamı olduğu öne sürülen Astsubay Kıdemli Başçavuş Zekeriya Kuzu ile Astsubay İlyas Yaşar, Astsubay Gökhan Güçlü, Astsubay Üstçavuş Erkan Çıkat, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Faruk Göçmen ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdülhamit Gülerden'i yakaladı. Zanlılar tutuklandı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

■ 31 Temmuz'u 1 Ağustos'a bağlayan gece düzenlenen operasyonda Binbaşı Şükrü Seymen ile Enes Yılmaz, Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Demir, Muhammet Burak İpek, Murat Köse, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Mustafa Serdar Özay ve Muammer Gözübüyük yakalandı. Suikastçılar yargı önüne çıkarılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Suikast timinin tek firari ismi Burkay Karatepe ise kırmızı bültenle aranıyor.

OSMAN AKÇA