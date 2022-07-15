Kenetlenen milletimiz destansı bir mücadele verdi

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. İzmir iş dünyası temsilcileri, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik' günü için önemli açıklamalarda bulundu.

HAİN DARBE GİRİŞİMİ

■ Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar: Türkiye'nin tarihsel dönüşümü içerisinde belirli kırılma dönemleri olmuştur. 15 Temmuz 2016 tarihi de böyle bir dönem olup, Dünya tarihine de Türk ulusunun mücadelesi ile geçmiştir. Hain bir girişim karşısında; kurum ve kuruluşları ile birlikte kenetlenen milletimiz o kara gün destansı bir mücadele verdi. Benzer bir mücadele içeride ve dışarıdaki düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşında da verilmiş, kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bir olmanın en şanlı, en unutulmaz örneği sergilenmişti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz dehası, vatan sevgisi ve liderliği sayesinde yokluktan var ettiği, harcını çok iyi kardığı, emaneti laik Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak, hain emellere fırsat vermemek, yeni nesli akıl ve bilimin ışığında yetiştirmek için 15 Temmuz hain girişimi çok büyük dersler barındırmaktadır. "Her şer'de bir hayır vardır" sözünden yola çıkarak, mücadeleden aldığımız dersler doğrultusunda, dünyadaki değişimi ve dönüşümü doğru analiz ederek ülkemizi geleceğe taşıyacak stratejik adımları atmak için geç kalmamalıyız. Türkiye, coğrafi avantajı ve sahip olduğu potansiyeli ile her dönemin parlayan yıldızıdır.

Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

BİRLİK VE BERABERLİK

■ İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli: 15 Temmuz 2016 gecesi, topyekûn milletin iradesiyle, dimdik ve beraberlik içindeki duruşuyla önlenen darbe girişiminin üzerinden altı yıl geçti. Ülkemizin istiklal ve istikbaline yönelik yapılan bu hain saldırıya karşı gösterdiğimiz direnişle, demokrasiyi ve Cumhuriyet'in kazanımlarını hangi şartlarda olursa olsun koruyacağımızı bir kez daha gösterdik. Tehlikeyi fark ederek geçmişiyle olan kuvvetli bağların gücüyle ülkesine sahip çıkan milletimiz, birlik ve beraberliğiyle geleceğe çok daha güçlü adımlarla yürümektedir.

Ülke olarak belirlediğimiz hedeflere bu kararlılıkla ilerleyecek, aynı ruh ve inançla çalışmayı sürdürerek aydınlık yarınlara hep birlikte erişeceğiz. Ülkemizin bir daha böylesi acı tecrübeler yaşamamasını yürekten temenni ederken, 15 Temmuz'da canını demokrasiye siper eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu ülkenin, milleti, devleti, tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte, beraberlik içinde çok daha güzel günlere ulaşacağına inanıyorum.

BİR DEMOKRASİ ZAFERİ

■ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener:

Demokratik yönetimi hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Ülkemiz uğradığı bu hain saldırıya en güzel karşılığı, tek bir vücut haline gelen halkımızın kararlı duruşuyla verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur" diyerek Devletimizin güçlü birlikteliğini gösterdi. Bu çağrıya kulak vererek sokaklara inen vatandaşlar, darbe girişiminin önlenmesinde ve demokrasi zaferinin kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutladığımız bu anlamlı günde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek koruyucusu olacağımızı bir kez daha belirtmek isterim. Demokrasi mücadelemizde verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralanan vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

■ Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Özgürlüğü, adaleti, eşitliği özümsemiş 83 milyon insanımız, Türkiye'nin demokratik bir ülke olarak yoluna devam edeceğini 15 Temmuz 2016 tarihinde tüm dünyaya gösterdi. Türk insanının ihracat dünyasındaki temsilcileri olarak bizler de demokrasiye sonsuz bağlılığımızı paylaşıyoruz.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin demokrasiye bağlılığıyla muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir. Biz ihracatçılar, bu hedefe ulaşmak için üretmeye ve ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz.

ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKTIK

■ İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu: 15 Temmuz'un yıl dönümünde, devletin birlik beraberliğini ve demokratik rejimimizi tehdit eden darbe girişimini, en kuvvetli şekilde yeniden kınıyoruz. Esnaf sanatkarlarımız, bugüne kadar darbelere karşı dik duruş sergilemiş, milleti ile kol kola ülkesine ve devletine sahip çıkmıştır.

Esnaf sanatkarlarımız, bundan sonra da milletin iradesine dayanan demokrasimizi sahiplenme ve geliştirme noktasında; sarsılmaz bir iradeyle devletinin ve milletinin yanında yer almaya devam edecektir. Bu düşüncelerle 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

MERT ALPDÜNDAR