Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri! İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege için şiddetli rüzgar uyarısı verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Ege'de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Doğu Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu