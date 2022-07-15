Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri! İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege için şiddetli rüzgar uyarısı verildi!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 35°C

Az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu