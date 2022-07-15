SETA, 6'ncıyılında "Türkiye Aşkına" başlığı altında 15 Temmuz ile ilgili sempozyum düzenledi. Sempozyumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran yaptı.

ÖRGÜTE DARBE VURULDU

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasında, "Demokrasiden yana tavır almak yerine terörün sözcülüğünü yapanları gördük. O gece hain kalkışmayı fırsat bilip güney sınırımıza yığınak yaptılar. Diyarbakır'da saldırıya hazırlandılar. Yalan haberlere de hep birlikte şahit olduk. Milletimiz, kimin cesaretten kimin esaretten yana olduğunu çok net görmüş, anlamıştır. Başta hain FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle her alanda verdiğimiz mücadeleye daha sıkı şekilde dört elle sarıldık ve mücadelemiz bugün de kararlılıkla sürüyor" dedi.

Oktay şöyle konuştu: "Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat teşkilatımızın titiz çalışmaları ile kendini gizleyen kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmı belirlenerek, kamu bünyesinden temizlenmiştir. 100'ün üzerinde FETÖ üyesi saklandıkları ülkelerden Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmiştir. 20 ülkede 234 FETÖ iltisaklı okul kapatılıp Maarif Vakfımıza devredildi. Nerede saklanırsa saklansın, kimlere ve hangi ülkeye güvenirse güvensin son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız."

RUHLARI ŞAD OLSUN

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, "15 Temmuz'u, unutmayacağız unutturmayacağız" diyerek şöyle konuştu: 15 Temmuz ruhu hep yaşayacak. Bu direniş darbelere son vermiştir. İç ve dış odaklara ders vermiştir. 15 Temmuz gecesini Boğaziçi köprüsünde yaşayan biri olarak darbecilerin gözaltına alınmasının bahtiyarlığını yaşadım. 251 şehidin ruhu şad olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla millet vatanına sahip çıktı.

HER YIL ANMAK GEREKİYOR

Her yıl bunu anmak hatırlamak gerekli. Muhalefetin FETÖ'yle mücadeleyi kontrollü ve sivil darbe olarak nitelemesi kabul edilemez. Türkiye yeni bir dış politika ve güvenlik anlayışıyla başta Suriye olmak üzere Irak, Doğu Akdeniz, Libya ve Karabağ'da ortaya koyduğu inisiyatifleriyle milli çıkarlarını daha proaktif şekilde savunacağını ve Batı başkentlerinin ilgisizliğinden duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu. FETÖ'nün ve darbecilerin gerçek yüzünü yazılı ve görsel medyada yurt içinde, yurt dışında akademik ortamlarda farklı çalışmalarla anlatmaya çalıştık" dedi.

GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATTIK

SETA olarak Türkiye'de ve dünyanın ilgili bütün başkentlerinde FETÖ'nün ve darbecilerin gerçek yüzünü anlatmaya çalıştıklarını kaydeden Duran, "Yazılı ve görsel medyada yurt içinde, yurt dışında akademik ortamlarda farklı çalışmalarla bunu yaptık. SETA bugüne kadar 15 Temmuz'a ilişkin olarak, Türkiye sevdamızın 7 kitap, 7 dergi, 6 rapor, 13 analiz, 6 perspektif yayınladığını, 20'den fazla uluslararası ve ulusal panel ve sempozyum gerçekleştirdi" dedi.