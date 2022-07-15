‘O gece selaları susturamadılar’

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde, Denizli'nin Çardak ilçesinde halkın ayaklanması için sela okuyan, ardından kendi aracıyla sokak sokak dolaşarak insanlara sokağa çıkmaları konusunda çağrı yapan belediyede imamı Mehdi Koç, (45), yaşananları aynı heyecanla anlattı. Koç, "Hiçbir korkumuz olmadı. Sonuçlarına, ölümü dahi düşünerek razı geldik" dedi.

KAPIYI KIRDIK, GİRDİK

İşten gelip evinde istirahat ettiği esnada darbe girişimini haberlerden gördüğünü ve harekete geçtiğini kaydeden Mehdi Koç, "Haberleri izlerken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle biz de sokağa çıktık. Sokağa ilk çıkanlardanız. O esnada insanlar çok şaşkın bir şekilde ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Çünkü nereden asker, nereden polis, nereden bir yetkili geleceğini bilmiyorlardı. Bizim başımıza böyle bir hadise daha önce gelmemişti. Ama cesaretimizi kaybetmedik. Devletimize milletimize sahip çıkmanın en doğru şey olduğuna karar verdik. O bilinç ile hareket ettik. Allah'ın izni ile hiçbir korkumuz olmadı. Sonuçlarına, ölümü dahi biz razı geldik" dedi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sela okuduğunu ardından insanların da sokağa çıktığını ifade eden Koç, yaşananları şu şekilde anlattı: "Saat 00.30 sıralarıydı. Gecenin ilerleyen saatleri olmuştu. Hiçbir cami imamı yoktu. Benim, cenaze hizmetleri imamı olarak günlük işimde kullandığım ufak, şarjlı megafonum var. Onu aldım ve Çarşı Cami'ye geldim. Çarşı Cami'nin içerisine girip minarenin kapısına baktığımızda kilitliydi. Kapıyı zorlayarak, bir şekilde kırarak açmayı denedik ve başardık. Merdivenlerden çıktık şerifeye kadar ilerledik. En son minarenin balkonuna çıkınca selamızı verdik. Selanın sonunda ise, 'Devletimizin ve milletimizin bekası için, milletimizin kurtuluşu için bayrağımız ve dinimiz için herkes sokağa çıksın ve devletine sahip çıksın' dedim. En doğru şeyi yaptık. Selanın ardından herkes sokağa çıkmaya başladı."

"DARBENİN BASTIRILABİLECEGİNİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK"

ARACIYLA sokak sokak dolaşarak daha çok insanın sokağa çıkmasını sağladıklarını dile getiren Koç, "15 Temmuz, devletimize sahip çıkmayı perçinlediğimiz gündür. İnşallah Allah'ım bir daha devletimize, milletimize, ordumuza böyle bir kötülük yaşatmasın. İnşallah birlikte bir olacağız, diri olacağız" dedi.