Vatan için canımızı vermeye hazırız

Kardeşi ve 2 kuzeni PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen İzmir Şehit Aileleri İnsan Hakları ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yücel Alphan, tüm vatanseverler gibi 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece evinden abdest alıp yaşlı annesi ve yatalak babasıyla helalleşerek Konak Meydanı'ndaki Valilik binasına gittiğini söyledi. Yeni Asır aracılığıyla FETÖ ve PKK terör örgütleriyle işbirliği yapanlara sert mesajlar veren Dernek Başkanı Yücel Alphan, "O gece, ben de kardeşim ve kuzenlerim gibi şehit olmak için çok dua ettim. Peygamberlikten sonra en büyük mertebe olan şehitlik makamı herkese nasip olmaz. Şehitlerimiz gibi ben ve tüm dernek üyelerimiz her zaman vatanımız için canımızı seve seve vermeye hazırız" dedi.

ACIMASIZ GECE

İzmir Şehit Aileleri Derneği'nin kurucusu olan babası Yavuz Alphan'ın oğlu olan dernek başkanlığı görevini yürüten Yücel Alphan, 15 Temmuz nedeniyle duygu dolu mesajlar verdi. Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 günü yakın tarihinin en kanlı, en vahşi, en acımasız ve en kalleş gecesine tanıklık ettiğini dile getiren Yücel Alphan, "O gece yaşananlar, 15 Temmuz'da başlayan 16 Temmuz'da sona eren iki günlük bir hadise değildi. Dünyanın dört bir yanında yağmalanan ve yeniden talan edilen topraklar için umudun sesi olan Türkiye, 6 yıl önce gerçekleşen kanlı darbe girişimiyle derdest edilmek istendi. O karanlık gecede din kisvesi altında Türk halkını ve devletini suistimal eden Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 40 yıldır ilmek ilmek ördüğü ihanet ağını Türkiye'nin başına dolamak istedi. Fakat bilmiyorlardı ki asırlardır Anadolu çok ihanet görmüştü ve hepsini tarihe gömdü. 15 Temmuz gecesi gizli gündemlerini uygulamaya koyanlar hesapların üzerinde bir hesap olduğunu unutmuşlardı. Bilmedikleri ve hesaba katmadıkları bir şey vardı. Türkiye 1980'li yılların Türkiye'si değildi" diye konuştu.

DÖNÜM NOKTASI

Vatansever Türk halkının 15 Temmuz darbe girişimine karşı aynı Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi hainlere karşı göğsünü tanklara siper ettiğini söyleyen Yücel Alphan, "O gece, Türkiye tüm farklılıklarını, tüm renklerini, tüm meşreplerini geride bırakarak şehitlerin kanından rengini alan al bayrağı çiğnetmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yek vücut oldu. Elinde hiçbir silah olmadan yalnız iman dolu göğsü ile tarih boyunca kadim milletimizle hesaplaşmak isteyenleri yeniden bozguna uğrattı.

SİPER ETTİ

15 Temmuz Türkiye'nin ve dünyanın kaderini değiştiren bir dönüm noktası oldu. Ruh köklerini, kefenini giyip atını düşmanın üzerine süren Alparslan'dan, çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet'ten, "Ya istiklal ya ölüm" diyen Gazi Mustafa Kemal'den alan bu millet, o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indi, eli kanlı terör örgütüne karşı, vatanın birliğini ve demokrasisini korumak için bedenini siper etti" dedi.

KORKUSUZCA VE FEDAKARCA

■ ŞEHİT kardeşi ve kuzenleriyle gurur duyduğunu vurgulayan Yücel Alphan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve güvenlik güçlerimizin korkusuzca ve fedakarca mücadelesiyle terör odaklarının inlerine girilerek yurt içi ve yurt dışındaki tüm kökleri kazınacaktır. Bu mücadeleyi bir şehit ailesi olarak canım pahasına da olsa sonuna kadar destekliyorum.

■ Terör örgütünün yanında kim varsa onlara da lanet okuyorum. Kardeşim ve kuzenlerim gibi ben de bu vatan için gerekirse ben de kardeşlerim gibi canımı seve seve vermeye hazırım. Darbe gecesi ben de tüm vatanseverler gibi evimden abdestimi alıp yaşlı annem ve babamla helalleşerek İzmir Valiliği'ne koştum. O gece şehit olmak için çok dua ettim. Ama nasip olmadı.

■ Peygamberlikten sonra en büyük mertebe olan şehitlik makamı herkese nasip olmaz. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Milli İradeye sahip çıkarak ülkemizi cansiperane koruyan kahramanlarımıza minnetlerimi sunuyorum" dedi.

TOLGA TEKİN