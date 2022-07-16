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Haberler Yaşam Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Pastel Film imzası taşıyan Atv'nin yeni dizilerinden Gül Masalı'nın 4.bölüm fragmanları yayınlandı. Başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın yer aldığı Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

16.07.2022, 16:11 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022, 16:12

Güçlü oyuncu kadrosu, merak uyandıran, etkili hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yeni bölümünde neler olacak?

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur. Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Halil'in getirdiği bir fotoğraf, Gonca'yla ilgili saklı kalmış bir sırrın daha gün yüzüne çıkmasını sağlar.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Ortaya çıkan bu sır hem Gonca'nın hem de Toprak'ın, geçmişi daha çok irdelemesine yol açar. Gonca, Fatma'dan annesiyle ilgili bilmediklerini öğrenip, onun çektiği acıları daha iyi anlar.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Toprak da ailesini karşısına almak pahasına gerçeklerin peşine düşer.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Geçmişin korkularıyla yüzleşen Atabeyler, Gonca'ya karşı daha sinsi planlar yapmaya başlarlar. Ve Gonca, annesinin geçmişinden yeni bir gelecek kurmaya karar verdiği gün, Atabeylerin yaptığı hamleyle büyük bir çıkmazın içine düşer.

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