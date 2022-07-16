Günlük burç yorumları - 16 Temmuz Cumartesi

KOÇ: Bugün başarılı bir performans yakalayacaksınız. Mars finans evinizde ilerliyor. Jüpiter, burcunuzda uzun zamandır beklediğiniz başarı için her türlü potansiyeli size sunuyor.
Hafta sonunun ilk gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 16 Temmuz Cumartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 16 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...
KOÇ: Bugün başarılı bir performans yakalayacaksınız. Mars finans evinizde ilerliyor. Jüpiter, burcunuzda uzun zamandır beklediğiniz başarı için her türlü potansiyeli size sunuyor.
BOĞA: Mars kişisel evinizde. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.
İKİZLER: Bugün, Merkür'den olumlu destek alıyorsunuz. Kişisel yeteneklerinizi ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.
YENGEÇ: Bugün geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Ailenizin, size ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Atak ve hırslı bir kişilik sergileyeceksiniz.
ASLAN: Çevrenizde bir çok romantik fırsat oluşuyor. Yakın ilişkilerinizde uyumu yakalayacaksınız. Olaylara estetik bakarak, içsel bir tatmin sağlayacak, güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.
BAŞAK: Maddi konularda karşı tarafı ikna etme sorunu yaşayabilirsiniz. Ay'ın konumu, hisseli paraların çalışma şeklini gündeme getirirken, kişisel başarınızı kullanma konusunda fırsat sağlıyor.
TERAZİ: İçinizdeki güçlü enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Venüs ve Jüpiter'in olumlu desteğini her geçen gün hissetmeye başlıyorsunuz. Birlikteliğinizi belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.
AKREP: Bugün gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.
Planlayacağınız işleri yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz.
YAY: Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.
OĞLAK: Bugün çevresel çatışmalardan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların sizin çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili pozitif gelişmeler var. Yakın zamanda önemli pozisyonlar oluşacak.
KOVA: Uzak yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bazı bilgi birikimlerinizden yaralanabilirsiniz. Deneyimlerinizden yola çıkarak başarınızı katlıyorsunuz.
BALIK: Kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.