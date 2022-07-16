Sünnet düğünü kana bulandı

Samsun'da bir sünnet düğününde baba-oğulun tabanca ve pompalı tüfekli saldırısında 7 kişi kanlar içerisinde kaldı. İddiaya göre, Tekin Özvatan'ın oğlunun sokakta yapılan sünnet düğününe gelen Metehan G. burada taşkınlık yaptığı için düğün sahipleri tarafından uzaklaştırıldı.



KOVULDU, YİNE GELDİ

BİR süre sonra yine düğün yerine gelen Metehan G., burada tekrar taşkınlık yaparak düğün sahipleri ile tartıştıktan sonra kaçtı. BİR süre sonra babası Mehmet G. ile birlikte düğün yerine gelen Metehan G., tartıştığı kişilere tüfek ve tabanca ile ateş açtı.



AÇILAN ateş sonucu Yasin Ayçiçek, Murat Kış, Tekin Özvatan, Kevser Şengül, Sadet Kalyoncuoğlu, Recep Ayçiçek ve olayı gerçekleştiren Mehmet G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Torununun sünnet töreninde vurulan Recep Ayçiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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