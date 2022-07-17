İzmir hava durumu 17 Temmuz Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün İzmir'de yağış var mı? Ege'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji bugünün hava durumunu yayınladı. İşte 17 Temmuz Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.