Şehit Necmettin Öğretmen kabri başında dualarla anıldı

2017 yılında görev yaptığı Şanlıurfa'dan karne tatili için memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli- Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak 8 aylık öğretmenken şehit edilen Necmettin Yılmaz, şehadetinin 5. yılında kabri başında anıldı. Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan kabri başında düzenlenen anma programında 23 yaşında şehit edilen Yılmaz'ın kabrine karanfil bırakıldı, dua edildi. Şehit babası Hamit Yılmaz, "Aziz milletimizin ne kadar değerli olduğunu Necmettin öğretmen bize yaşattı, yaşatıyor da. Ne mutlu ki bu milletin bir evladıyız" dedi.

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