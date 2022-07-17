YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS sonuçları açıklama tarihi...

Milyonlarca öğrenci 18-19 Haziran tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavına katılmıştı. Hayalindeki üniversite için ter döken öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanma tarihini araştırıyor. YKS sınav sonuçları açıklandı mı? YKS ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS açıklanma tarihi...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TARİH BELLİ Mİ?

YKS sonuçları için geri sayılıyor. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.