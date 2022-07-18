Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Pazartesi

Koç: Bugün, zevk düşkünlüğü konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Coşkularınızın istemediğiniz durumlara neden olmasını istemiyorsanız, sakin kalmalısınız. Sınırlarınızı çizmek, size güvende hissettirecek.
Yeni haftanın ilk gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 18 Temmuz Pazartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 18 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...
Koç: Bugün, zevk düşkünlüğü konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Coşkularınızın istemediğiniz durumlara neden olmasını istemiyorsanız, sakin kalmalısınız. Sınırlarınızı çizmek, size güvende hissettirecek.
Boğa: Doğal davranışlarınız çevrenizde takdir toplamanıza neden oluyor. Kimse sizi samimiyetsizlikle suçlayamaz. Çalışma arkadaşlarınızın desteğini hissedeceksiniz. İhtiyacınız olan bilgiler size eksiksiz geliyor.
İkizler: Merkür'ün hareketi sayesinde uzun süredir maddi problem yaratan işlerinizi gözden geçirme imkanı bulacaksınız. Bugün, iletişim konusunda istediğiniz performansı yakalamanız mümkün değil.
Yengeç: Merkür alacağınız kararlar konusunda sizi destekliyor. Hızlı düşüneceksiniz ve bu sayede bazı olaylar kesinlik kazanacak.. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görmek, gücünüze güç katacak.
Aslan: Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. İsteklerinizi kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor, hatta cesur davranıyorsunuz.
Başak: Atılımlar için uygun bir gün. Harcamalarınızda denge oluşturacak ve bazı pürüzlere kesin çözüm getireceksiniz. Yaşadığınız olumsuzluklara yaptığınız müdahaleler olumlu sonuç veriyor.
Terazi: Kişisel özelliklerinizi sosyal yaşantınızda başarıyla kullanıyorsunuz. Venüs size cazip bir hava kazandırırken, çılgın düşüncelerinizi de körüklüyor. Karşınızdaki kişinin duygusal yönleri ilginizi çekebilir.
Akrep: Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyor.
Yay: Bugün sizinle yarışmak imkansız gibi bir şey. Pratik bir zekanız var. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Çılgın fikirleriniz hayranlık uyandırıyor.
Oğlak: Duygusal konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Onlara fikir danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşınızdakilerin olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.
Kova: Sevdikleriniz için para harcamaktan çekinmediğiniz için, beklenmeyen masraflar canınızı sıkabilir. Partnerinizin size önereceği tekliflere sıcak bakarken, fikrinizi açıkça söylemekten de çekinmemelisiniz.
Balık: Maddi konularda fazla beklenti içine girdiniz. Bir zamanların sakin kişisine bir şeyler oldu. En çılgın fikirler artık sizden çıkıyor. Kendinizden şikayet etmeyi artık bırakmalısınız.