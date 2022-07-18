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YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM bu sabah saatlerinde son dakika olarak YKS sonuçlarını açıkladı. Sınava katılan ve tercih yapacak olan binlerce öğrenci tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamalarının açıklanması ile birlikte tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte YKS tercih işlemleri ile ilgili tüm merak edilenler...