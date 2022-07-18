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YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM bu sabah saatlerinde son dakika olarak YKS sonuçlarını açıkladı. Sınava katılan ve tercih yapacak olan binlerce öğrenci tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamalarının açıklanması ile birlikte tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte YKS tercih işlemleri ile ilgili tüm merak edilenler...

18.07.2022, 10:37

YKS sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyordu. ÖSYM bugün sabah saatlerinde YKS sınav sonuçlarını paylaştı. Tercih yapacak olan üniversite adayları tercih işlemlerinin ne zaman ve ne şekilde olacağını araştırıyor. ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercih işlemleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır?

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." bilgisini paylaştı.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar, erişime açılacak olan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır?

Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecektir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

2022-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2022 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

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