Bakan Kurum’dan asbestli gemi açıklaması

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'dan söküm için İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı gemi ile ilgili açıklama yaptı. Türk karasularına geldiğinde geminin uluslararası yetkinliğe sahip uzmanlar tarafından denetimlerden geçirileceğini vurgulayan Bakan Kurum, ölçüm sonuçlarına göre, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından geminin sökülmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse geminin diğer kontrollerinin yapılacağını ve tehlikeli herhangi bir olumsuzluk söz konusu olursa geminin geri gönderileceğini belirtti.

'900 TON DEĞİL, 9,6 TON'

BAKAN Kurum ayrıca gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükünün bulunduğunu, gemi sökümünden çıkan asbest içeren atıkların özel ambalajlar sayesinde havayla temasının kesildiğini söyledi. Kurum, "Milletimiz müsterih olsun, vatandaşımızın sağlığını tehlikeye sokacak, çevreye zarar verecek hiçbir girişime asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.