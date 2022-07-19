’Bir Küçük Gün Işığı’ İtalya’da sete başladı

Atv'nin merakla beklenen projesi "Bir Küçük Gün Işığı" İtalya'da motor dedi. Bologna'da başlayan set dünyanın sayılı güzellikteki romantik şehirlerinden Venedik'te devam ederken diziden ilk kareler ise başrol oyuncularından geldi.







Başarılı oyuncu Berk Oktay ve güzel partneri Seray Kaya'nın fotoğrafları sosyal medya da beğeni dolu yorumlar alırken ikili uyumları ile de takdir topladı.

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı dizide yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturuyor. Yaklaşık 1 hafta sürecek İtalya çekimlerinin ardından İstanbul'da devam edecek "Bir Küçük Gün Işığı" yeni sezonda Atv'de.