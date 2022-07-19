Emine Erdoğan öncülüğündeki kitap çiftçilerin yol göstericisi olacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Dünya Ortak Evimiz" kitabı, çiftçilerin bir çok konuda bilgi sahibi olmasını amaçlıyor. Yerli ve yabancı 28 çevre gönüllüsünün hikayelerinin yer aldığı, okuyucuyla 1 Haziran'da buluşan "Dünya Ortak Evimiz" kitabında yaban hayatının korunmasından sürdürülebilir modaya, deniz ve okyanusların temizliğinden organik tarıma kadar pek çok farklı konuya değinildi.

KİTAP için çevreye ilişkin yaşam tecrübelerini kaleme alan isimlerden biri de İzmir'in Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Halil Halaç oldu.

Kitapta organik tarıma başlama hikayesini yazan Halaç, "Tarımda kullandığımız ilaçların üstünü okuduğum zaman 60 gün tesirli yazdığını fark ettim. Biz bunları bahçemizde uyguluyoruz, kimse bir şey demiyor. Dükkandan alıyoruz, biz de tüketiyoruz. Bir gün kafama takıldı bunları okuyunca. Kendimi katil gibi hissettim. Sebze ve meyvelerin üzerine menfaat için zehir atılarak yetiştirilmesi, tedavi edilmesi çok yanlış. Kimyasal kullanmıyoruz. Kendi gübremizi, doğal gübremizi evimizde üretelim" ifadelerini kullandı.