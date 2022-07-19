Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Salı

KOÇ: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 19 Temmuz Salı günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 19 Temmuz günlük burç yorumlarınız sizlerle...
KOÇ: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.
BOĞA: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
İKİZLER: Hedeflerinizle ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacak. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.
YENGEÇ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Sabrınızı ön plana çıkartın. Huzursuzluğu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.
ASLAN: Planlarınız uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.
BAŞAK: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak.
TERAZİ: Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı ile gelecek. Kariyerinizle ilgili kararlarda daha fazla düşünmek zorunda kalabilirsiniz.
AKREP: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
YAY: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olmalısınız.
Aşk duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir.
OĞLAK: Çalıştığınız iş yerinde bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları başınızı ağrıtabilir.
Bu dönemde işle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz.
KOVA: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuz farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz.
BALIK: İlişkilerinizde çok dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Dolaşım sisteminizi zorlayan besinlerden uzak kalmalısınız.