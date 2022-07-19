  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Salı

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Salı

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 19 Temmuz Salı günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 19 Temmuz günlük burç yorumlarınız sizlerle...

19.07.2022, 08:49 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022, 08:50

KOÇ: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Salı

BOĞA: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Salı

İKİZLER: Hedeflerinizle ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacak. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Salı

YENGEÇ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Sabrınızı ön plana çıkartın. Huzursuzluğu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Salı

ASLAN: Planlarınız uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Salı

BAŞAK: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Salı

TERAZİ: Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı ile gelecek. Kariyerinizle ilgili kararlarda daha fazla düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Salı

AKREP: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Salı

YAY: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olmalısınız.
Aşk duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Salı

OĞLAK: Çalıştığınız iş yerinde bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları başınızı ağrıtabilir.
Bu dönemde işle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Salı

KOVA: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuz farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz Salı

BALIK: İlişkilerinizde çok dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Dolaşım sisteminizi zorlayan besinlerden uzak kalmalısınız.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA