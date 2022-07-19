Önce Fransa sonra Belçika KADES’i kopyaladı

TÜRKİYE'DE kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için 2018'de başlatılan KADES uygulaması, öncü olmaya devam ediyor. Fransa'da "Ma Securite" ismiyle başlatılan uygulamadan sonra, Belçika da "Tele alarm" ismiyle bir uygulama çıkardı. Belçika'da deneme amacıyla Gent şehrinde "tele alarm" uygulaması kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda kadınları korumak için kıyafetlerinin içerisine gizlenen alarm düğmesi ile hızlı bir şekilde polis ekiplerine haber veriliyor. İlk olarak Gent Şehrinde uygulamaya başlanan "tele alarm" uygulaması, Flaman kesiminde de kullanılmaya başladı.

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