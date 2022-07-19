Şehidin Torbalı’da yaşayan oğluna acı haber ulaştı

VAN'IN Çatak ilçesinde yürütülen Eren Abluka-22 Operasyonu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43), el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düştü. Şehit Bozkurt'un acı haberi, Kayseri Kocasinan'daki baba evine ulaştırıldı. Şehidin babası Mehmet, annesi Nefika Bozkurt, acı haberle üzüntüye boğuldu.

Şehit Bozkurt'un, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Bozkurt'un oğlunun ve eski eşinin İzmir Torbalı'da yaşaması üzerine güvenlik güçleri Oğlu Atakan Bozkurt'a acı haberi verdi. Şehidin Tepeköy Mahallesi Hüseyin Yener Caddesi'nde yaşayan oğlunun evine Türk Bayrağı asıldı.

PENÇE-KİLİT ŞEHİTLERİNE SON GÖREV

PENÇE-KİLİT Harekatı bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 2 kahraman Mehmetçik, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Erzurumlu Şahine- Necati Taşkın çiftinin 6 çocuğundan olan, evli ve 3 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın cenazesi, memleketi Erzurum Tuzla Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit eşi Saniye Taşkın, mahalle camisinde eşinin tabutunu askerlerle omuzlayıp, "Ben taşırım" diyerek uzun süre yürüdü. Şehidin tabutunun etrafını saran yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek de memleketi Sakarya'da toprağa verildi.