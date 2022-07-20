Evlat nöbetine Denizli’den ziyaret

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, eşi ve çocukları ile birlikte Diyarbakır'a giderek çocukları bölücü terör örgütü tarafından zorla dağa götürülen evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Evlat nöbetine devam eden anneler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Başkan Güngör'ü karşıladı.

Nöbetteki annelere ve babalara destek olmak istediğini, burada başlayan mücadelenin farklı illerde de yankı yarattığına işaret eden Güngör, "PKK'nın nasıl bir terör örgütü olduğunu biliyoruz. Kürtlere ne kadar zarar verdiğini buradaki aileler, annelerimiz, babalarımız feryatlarıyla anlatıyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerin sesi olmaya devam edeceğiz. Ortaya koymuş oldukları bu kararlılık, bu duruş, bu mücadele, bu azim ve irade, örgütün sonunu getirecektir. Bizler de bu iradeyi önemsiyoruz" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP

TERÖRİST İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU

TERÖR örgütünde çözülme sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece, bu yıl içerisinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 58'e yükselmiş oldu.