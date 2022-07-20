İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 20 Temmuz Çarşamba hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.