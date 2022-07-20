İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 20 Temmuz Çarşamba hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı