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Haberler Yaşam İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 20 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 20 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Ege'de şiddetli rüzgar bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

20.07.2022, 09:05 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022, 09:24

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 20 Temmuz Çarşamba hava durumu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 20 Temmuz Çarşamba hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 20 Temmuz Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 20 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 20 Temmuz Çarşamba hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 20 Temmuz Çarşamba hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 20 Temmuz Çarşamba hava durumu...

DENİZLERDE HAVA

Ege ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda sabah güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kıyıları kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kıyıları kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam 5 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,0 m; Görüş: İyi.

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