“Menderes’te aynı filmin devamını izleyecek gibiyiz”

MENDERES Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla görevden alınmasının ardından yapılan seçimde CHP'li Erkan Özkan başkanvekili seçilirken, AK Parti cephesinden de yaşanan süreçle ilgili değerlendirme geldi. AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, alınan sonucun Menderes'in aynı filmi izlemeye devam edeceğini gösterdiğini ifade etti.

"KAYALAR'IN SURETİ"

İLÇELERİNDE 40 aydır hizmet yerine suç filmi izlediklerini ifade eden Artcı, "Öyle görünüyor ki izlemeye devam edeceğiz. Yapılan seçim, CHP'nin parçalı ve güvensiz yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Baskı vardı, tehdit ve gözdağı vardı. Onlar çatışıp bölünürken, Cumhur İttifakı yine dimdik durdu. Halef, selefinin kendisini ele verecek biri olmasını elbette istemez. Ancak aralarında buna itirazı olanlar, bu utancı taşımak istemeyenler de vardı. CHP'li Mustafa Akın'ın istifası bu noktada oldukça manidardır. Eminim birçoğunun vicdanı rahat değil. Kayalar'ın sureti, ne kadar hizmet edebilir ki? Menderes'i parsel parsel parsel parçalayıp satmayı seçtiler. Rüşvet, yolsuzluk, hukuksuzluk ne varsa hanelerine yazıldı. Takke düşmüş, kel görünmüştür. Hemşerilerimizin güveni bir kez sarsılmıştır" diye konuştu.

MUSTAFA AKIN BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ DE BIRAKTI

MENDERES'TE başkanvekili seçimleri öncesi CHP'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Mustafa Akın, belediye başkan yardımcılığı görevinden de istifa ettiğini açıkladı. Akın, "Ailemden 1 tek kişi bile siyasete devam etmemi istemiyor. Bu sebeple Menderes Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullanarak, bağımsız meclis üyeliği görevine devam edeceğini duyurdu.