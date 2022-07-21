İzmir’de hava bugün nasıl olacak? İşte 21 Temmuz Perşembe İzmir hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in doğusu yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusunda yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Ege 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyi sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.