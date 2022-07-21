ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM AİS şifresi alma işlemleri...

ÖSYM sınavlarına girecek ya da sınav sonuçlarını görüntüleyecek olanlar AİS şifre araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM sınavlarına ilişkin tüm bilgilendirme işlemlerinin yapıldığı sistem için şifresini unutanlar 'ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?' sorusunu araştırıyor. Peki ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? Şifremi unuttum nasıl alabilirim? sorularının yanıtı...

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ (AİS) NEDİR?

ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir. ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler kriptolu ve geriye dönüşümsüz olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi görmesi, bilmesi ve edinmesi mümkün değildir.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR? NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

ÖSYM AİS şifresinin unutulması halinde adayın şifreyi yenilemesi ya da sıfırlaması gerekiyor. Bunun için izlenmesi gereken yol şöyle:

*ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın.

*Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin.

*Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor. Bu cevabı doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekiyor.

*Sonrasında ise sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

*Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunmanız gerekiyor.