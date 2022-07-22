Bu burçtakiler yaşadı! Paraya para demeyecek

Aslan burcu dışarıdan çok kibirli ve cesur görünse de içerisinde bulunduğu düzeni ve konfor alanını değişmekten korkuyor. Yeteneklerinizi ve kendinizi küçümsemeyin. Bulunduğunuz iş şartlarından daha iyileri var artık değişime hazırlanın. İş konusundaki bu değişim sizin için biçilmez kaftan olacak.