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Haberler Yaşam Darp edilmediği ortaya çıkan doktor FETÖ’den açığa alındı

Darp edilmediği ortaya çıkan doktor FETÖ’den açığa alındı

22.7.2022

Darp edilmediği ortaya çıkan doktor FETÖ’den açığa alındı

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın (32) saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, fakat ortaya çıkan görüntülerle darp edilmediği tespit edilen Doktor Tahir Tarımer (26), FETÖ üyeliği suçlamasıyla açığa alındı.

TEK TEK İFADELERİ ALINDI
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Uzman Çavuş Aladağlı, Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tedbiren açığa alınan Aladağlı görevine iade edilirken, genişletilen soruşturma kapsamında olayın ardından alkışlı protestolara katılanların da aralarında bulunduğu 85 kişi tespit edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 1 müfettiş, protesto gösterisine katılanların ifadelerini almaya başladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'e üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer'in, Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verildi.

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