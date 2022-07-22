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Haberler Yaşam Firari FETÖ’cü Edremit’teki yazlık evde yakayı ele verdi

Firari FETÖ’cü Edremit’teki yazlık evde yakayı ele verdi

22.7.2022

Firari FETÖ’cü Edremit’teki yazlık evde yakayı ele verdi
BALIKESİR Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ahmet B'nin Altınoluk Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Şüphelinin bir yazlık evde saklandığı tespit edildi. Eve düzenlenen operasyonla Ahmet B. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet B. tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.
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