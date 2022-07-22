Hızlı şarjla zaman kazan

Şarj ettiğimiz cihazların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak cihazların şarj süresi hızlı şekilde artmıyor. Hatta şarj bağımlısı olduğumuz cihazların sayısı artıyor. Otomobilden telefona, akıllı saatten bilgisayara ihtiyaç daha çok öne çıkıyor. Kablolu ya da kablosuz şarj hızları öne çıkıyor. Aksesuvar seçerken de bu kabloların yetenekleri çok önemli hale geldi. USB-C hub'lar, led ışıklı hızlı şarj kabloları, hızlı GaN şarjlar, bluetooth kulaklıklar ve kablosuz şarjlı araç tutacağı gibi aksesuvar kullanımları artıyor. Türk Telekom şarj cihazlarında ve aksesuvarlarda farklı marka seçenekleriyle dikkat çekiyor. Türk Telekom online mağazada ve bayi kanallarında farklı aksesuvar çeşitleri yer alıyor.

GÖSTERGELİ ŞARJ

Mcdodo; yeni nesil data kablolarıyla mobil hayatta en büyük ihtiyaç olan hızlı şarjı dijital göstergeli ve en güvenli şekilde sunuyor. Mcdodo'nun patentli 'power off' teknolojisinin kullanıldığı renkli silikon tasarımlı data kabloları Type C'den Type C'ye ve Type C'den Lightning'e 2 farklı girişle sunuluyor. Çevre dostu sıvı silikon malzemesiyle yüksek dayanıklılık ve uzun süreli kullanım avantajı vadeden kablolar, 100W 5A hızlı şarjı; dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve daha pek çok elektronik cihaz için en güvenli şekilde sunuyor. Ayrıca su geçirmiyor ve kir tutmuyor.

HIZLI VERİ AKTARMA

En yüksek şarj ve veri senkronizasyonuna sahip olan kablolar, 1G dosyanın 24 saniye içinde aktarılmasını sağlıyor. Ayrıca bükülme, düğümlenme ve deformasyonu engelleyen özel malzeme tasarımıyla da size kolay taşıma ve kullanım imkanı sağlıyor. Ürün gamında araç içi aksesuvarlar, kablolar, kılıflar ve koruyucu camlar, şarj adaptörleri, powerbank'ler, şarj kabloları gibi işlevsel ürünleri bulunduran Mcdodo, ayrıca pek çok yenilikçi ve özel tasarımlı inovatif ürünü de meraklılarıyla buluşturuyor.