İzmir hava durumu 22 Temmuz Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 22 Temmuz Cuma hava durumu...
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 22 Temmuz Cuma hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 22 Temmuz Cuma hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık