Örgüt içerisinde çözülme hızlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin üst üste başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve kan kaybeden terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı ve neredeyse tüm Türkiye'ye yayıldığı evlat nöbetlerinin ardından PKK'dan kaçanların sayıları da her geçen gün artıyor.

SON 3 GÜNDE 5 KİŞİ

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde salı günü PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Ardından çarşamba günü PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha Habur sınır kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Yapılan açıklamada, "Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi. Böylece sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda sadece bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 60'a yükseldi. Yurt içinde neredeyse bitme noktasına gelen örgüt, yurt dışında ve sınır hatlarında da kaçışların artmasıyla ne yapacağını şaşırdı.

ÇOCUKLARI KAÇIRIYORLAR

TÜRKİYE'DE artık eleman bulamayan PKK, yurt dışında ve sınırlarda da faaliyet yürütemez noktaya geldi. Kuzey Irak ve Suriye'de DEAŞ ile savaşını sürdüren örgüt, eleman sıkıntısını aşmak için bu ülkelerde çareyi köylerdeki sivilleri zorla kullanma ve çocukları kaçırmada arıyor. Terör örgütünün çocukları zorla ailelerinden kopararak ya da kaçırarak silah altına aldığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son raporuna da yansıdı.